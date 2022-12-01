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اعتقال 22 امرأة يمارسن الدعارة وأعمال الشعوذة والسحر في اربيل

أفادت مديرية الشرطة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، القاء القبض على 22 امرأة يمارسن الدعارة وأعمال السحر والشعوذة والتسول في مناطق غربي مركز المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه “بعد إجراء التحقيقات وتشكيل فريق من مديرية شرطة محافظة اربيل تم إلقاء القبض على تلك النسوة”، مبينا أنه “من بينهن 6 نساء يحملن الجنسية السورية، وثلاث ينحدرن من باقي محافظات الإقليم، و احدهن إيرانية، وثلاث منهن من أهالي محافظة نينوى، و9 منهن من سكنة أربيل”.

وأشار إلى فتح ملف تحقيق لهن لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن، مبينا أن النساء المعتقلات تتراوح أعمارهن بين 15 – 55 عاما.

وتابع المقدم عزيز بالقول إن النساء المتهمات كن يتواجدن في شوارع ومناطق غربي مدينة اربيل.

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