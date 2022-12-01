اكثر من 8 مليارات دولار صادرات العراق النفطية في شهر



اعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، ان الايرادات المتحققة من صادراتها النفطية لشهر تشرين الثاني بلغت اكثر من 8 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا (867) الفا و( 946 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (8,231) مليارات دولار” .

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(204) الفا و (696) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 363) الفا و( 20 ) برميلا” .

واشارت الى ان”معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(329) الف برميل في اليوم، مبينة ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (82,416 ) دولاراً” .

ويصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانئ الخليج العربي ، فيما يصدر النفط من حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي والى الأردن عبر الحوضيات.

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