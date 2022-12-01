Posted on by

اكثر من 8 مليارات دولار صادرات العراق النفطية في شهر

اعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، ان الايرادات المتحققة من صادراتها النفطية لشهر تشرين الثاني بلغت اكثر من 8 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا (867) الفا و( 946 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (8,231) مليارات دولار” .

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(204) الفا و (696) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 363) الفا و( 20 ) برميلا” .

واشارت الى ان”معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(329) الف برميل في اليوم، مبينة ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (82,416 ) دولاراً” .

ويصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانئ الخليج العربي ، فيما يصدر النفط من حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي والى الأردن عبر الحوضيات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close