الأرجنتين تقسو على بولندا والسعودية تودع كأس العالم بعد خسارتها من المكسيك



تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ثمن نهائي مونديال “قطر 2022″، بفوزه على نظيره البولندي بهدفين دون رد، فيما أخفق المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر خسارته أما نظيره المكسيكي.

وسجل أليكسيس ماك أليستر خوليان ألفاريس هدفي الأرجنتين التي كانت بحاجة إلى الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين المكسيك والسعودية.

اما مباراة السعودية والمكسيك، سجل المهاجم المكسيكي هنري مارتن هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف لاعب خط الوسط لويس تشافيز النتيجة للمكسيك عند الدقيقة 53 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة من كرة ثابتة.

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط.

بينما تقدم المنتخب المكسيكي إلى المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره البولندي.

بينما تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 7 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الأسترالي، وصيف بطل المجموعة الرابعة (D).

بينما سيواجه منتخب بولندا نظيره الفرنسي، حامل اللقب وبطل المجموعة الرابعة.

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