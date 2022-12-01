الاستثمار النيابية تبدي حرصاً لاكمال مدينة بسماية السكنية في بغداد

أبدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، يوم الخميس، حرصاً لإكمال مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد.

وقالت هيئة الاستثمار الوطني في بيان إن وفداً من لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب فيان عبد العزيز عبد الرحمن رئيس السن، والنائب حسين السعبري، والنائب امانج محمود والنائب محمد الزيادي زار امس الاربعاء مدينة بسماية السكنية، وكان باستقبالهم مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر حمادة وعدد من المسؤولين عن المشروع”.

وأضاف البيان، أنه “جرى الاطلاع على الإشكالات والعقبات التي تقف امام اكمال المشروع وصولا إلى 100 ألف وحدة سكنية، وتذليل الصعوبات لخدمة اهالي المدينة”.

وابدى النواب، بحسب البيان، “حرصهم على دعم اكمال المشروع واستمراره وتقديم الخدمات لساكنيه”، مشددين على أن “يتم مخاطبة الدوائر والمؤسسات للإسراع بتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين، اضافة الى تقديم كل التسهيلات للهيئة الوطنية للاستثمار للمضي قدما بإكمال المشروع”.

من جانبه أكد حمادة، أن الهيئة الوطنية للاستثمار تثمن عاليا زيارة اعضاء مجلس النواب ودعمهم الكبير لاستمرار المشروع وتسهيل الاجراءات لتقديم كل ما يخدم المواطنين في بسماية، مشيرا الى ان الهيئة حريصة على ان يتم حل جميع الاشكالات مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لاستئناف العمل .

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن استقبالها وفدا من شركة “هانوا” الكورية لاستكمال بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض معالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق.

ونظم سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة “هانوا” الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.

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