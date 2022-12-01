البرلمان العراقي يصوت على استكمال الكابينة الحكومية السبت المقبل

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أنها ستصوت على استكمال الكابينة الوزارية في جلستها المقبلة، إلى جانب قراءة مشاريع بعض القوانين.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان البرلمان سيعقد يوم السبت المقبل جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، للتصويت على استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.

كما ستتم القراءات الاولى لمشاريع قوانين، تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا، وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة، وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية لجنة العلاقات الخارجية.

وكذلك قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، وقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وأيضا تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية.

كما سيقوم المجلس بمناقشة تقرير لجنة الصحة والبيئة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيير المناخي (COP27) حول التغيرات المناخية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط