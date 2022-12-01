الخدمات النيابية: قانون “مهم” سيعيد إعمار بغداد

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم الخميس، أنها خاطبت مجلس الوزراء لإرسال مسودة قانون أمانة العاصمة بغداد إلى مجلس النواب لاقرارها.

وقال رئيس اللجنة محما خليل، ان “قانون أمانة بغداد من القوانين المهمة ولابد من إقراره في مجلس النواب بعد أن تم ترحيله في الدورات السابقة”.

وأضاف ان “لجنة الخدمات والإعمار النيابية أرسلت عدداً من الكتب إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية تطالبهم بإرسال مسودة القانون إلى البرلمان لإقراره”.

وبين خليل، أن “مسودة قانون أمانة العاصمة سيساهم في فك الارتباط والتداخلات بالعمل بين الأمانة ومحافظة بغداد ووزارة الاعمار والإسكان وإنجاز المشاريع واعمار العاصمة”.

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