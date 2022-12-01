النائب باسم خشان “سرقة القرن” جريمة منظمة وقرار إطلاق نور زهير “غير صحيح”

كد النائب باسم خشان، اليوم الأربعاء، أن “قرار إطلاق سراح المدان بسرقة القرن نور زهير غير صحيح كونها ليست جريمة عادية وإنما جريمة منظمة تم تنفيذها بتنسيق وتكتيك عاليين من جهات حكومية ولربما تكن لأحزاب عدة”.

وقال الخشان في تصريح إن “على الحكومة اتخاذ خطوات صحيحة لوضع حد للفساد الذي نهش الجسد العراقي المتعب” لافتا إلى أن “الإجرءات الحالية هي مجرد قشور ولم تغص بلب وجوهر قضايا الفساد التي تكشف”.

وأضاف الخشان، أن “إطلاق سراح زهير هو فرصة لفسح المجال له لابتزاز شركائه الذين لم يتم التوصل إليهم كونهم مستعدون لدفع أكثر من حصتهم بهذه السرقة ليتم استبعادهم من التحقيقات لتورطم بسرقات أكبر من التي كشفت.

وبيّن أن “نور زهير سيجني أرباحا طائلة من شركائه في هذا القضية بإطلاق سراحه ومما لاشك أن هذا الإجراء قد غاب عن الجهات المسؤولة”.

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