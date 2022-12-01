النجمة المغربية دنيا بطمة تخطف أنظار الجمهور من خلال برنامج ”الليلة سهرتنا”



خطفت النجمة المغربية دنيا بطمة الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها عبر القناة الثانية.

وأطلت دنيا بطمة على محبيها ليلة أمس من خلال سهرة شعبية طربية من تقديم الإعلامية ابتسام كتيبي، ضمت النجم المغربي الشعبي سعيد الصنهاجي، الفنان القدير محمد الغاوي، الكوميدي باسو ونجم الكرة المغربية محمد تيمومي.

وتفاعل جمهور دنيا بطمة بشكل واسع مع مرورها في “الليلة سهرتنا”، بعد غياب طويل عن شاشة التلفزيون مشيدين بصوتها وحضورها القوي.

وتألقت بطمة في حلقتها بقفطان مغربي فخم باللون البرتقالي من توقيع المصممة المغربية إحسان غزيل، أرفقته بماكياج ترابي ناعم أشرفت عليه خبيرة التجميل أسماء بناي.

في سياق آخر، مازالت دنيا بطمة تحصد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة بعنوان” المارياج”، والتي حققت من خلالها نسبة مشاهدة هامة على اليوتيوب وتفاعل كبير بين الجمهور، كما تعيش ابنة الغيوان نشاطا فنيا متوهجا من خلال إحياء العديد من الحفلات وكذا حصولها على مجموعة من التكريمات بعدة مدن مغربية.

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