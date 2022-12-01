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النيابة تحيل ليلى غفران للمحكمة بسبب خاتم ألماس


أحالت النيابة العامة، الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق أبو العينين بسبب خاتم ألماس. وأكد المحامي أبو العنين، أنه عندما تم القبض على الفنانة وبحوزتها خاتم الألماس؛ طلبت النيابة من الفنانة ليلي غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية في النظر في القضية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

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