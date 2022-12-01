تفاصيل جديدة.. حرائق مطار بغداد تطيح بكادر مكتب جهاز المخابرات

كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة الحرائق التي شهدتها صالات المسافرين في مطار بغداد الدولي.

وأخبر المصدر، أن “ضمن توصيات اللجنة التي أشرف عليها سكرتير القائد العام، بعد ملاحظة حادثة حريق المطار، جرى استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي بعناصر من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة”.

وأضاف المصدر، أن “الجهاز أعلاه قام بتسليم بناية صالة سامراء، في مطار بغداد الدولي، بكل مفاصلها إلى سلطة الطيران المدني”.

وصدّق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني، على ما ورد بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بحادث قطع كاميرات المراقبة لصالة (سامراء) وساحة وقوف الطائرات بمطار بغداد الدولي.

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