سجاد شنكالي يكسر الرقم القياسي على اليوتيوب بإقليم كردستان و العراق

اليوتيوبر و الصحفي الكوردي سجاد شنكالي يكسر الرقم القياسي بين صناع المحتوى في اقليم كردستان و العراق , و يحتل المرتبة الأولى في العراق و 46 عالميا حسب تصنيف SB , من حيث عدد المشاهدات و المشتركين على منصة يوتيوب.

بين الصحفي و اليوتيوبر الكوردي سجاد شنكالي ، ان قناته وصلت إلى مليون مشترك و واجتازت المليار مشاهدة من إجمالي الفيديوهات المحملة ، و هذا رقم عالي و من الصعب الوصول اليه.

وأكد شنكالي ان هو الشخص الوحيد والأول بين كل صناع المحتوى في اقليم كوردستان من حيث عدد المشتركين و المشاهدات و لم يسبق لاحد ان وصل هذا العدد.

وقال عبر تغريدة له في تويتر ، أنه واجه العديد من الصعوبات و سبق أن أزالت يوتيوب قناتين له في بداية مسيرته و كان هذا القرار صعبة للغاية بالنسبة له ، لاكنه لم يستسلم و بدء بعمل قناة جديدة و استمر فيها لشهور و سنوات حتى تمكن من الحصول على هذا الجمهور كبير.

وأشار في بيان عن أسباب النجاح ، “أن المثابرة و الاستمرار في جميع المجالات تؤدي إلى التميز”.

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