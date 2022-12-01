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سوق العراق للأوراق المالية تتداول أكثر من 3 مليارات سهم بقيمة 4 مليارات دينار

أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول 3 مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 4 مليارات دينار وذلك خلال تنظيمها خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني 2022 .

وبحسب مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، فإن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغت أكثر من (3) مليارات سهم فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (590.01) نقطة بينما وأغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (585.42) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.78%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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