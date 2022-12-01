عبر الانتربول.. العراق يسترد إرهابيين اثنين من سوريا

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن استرداد مطلوبين اثنين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، من سوريا بالتنسيق مع الانتربول.

وقالت الوزارة في بيان إن “الجهود الأمنية والاستخبارية لمديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) تستمر في تعزيز إجراءاتها القاضية باسترداد المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد”

وأشارت الوزارة إلى أن “مفارز الإنتربول، وبعد تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري، نجحت من استرداد مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وتنفيذ جرائم مختلفة في العراق”.

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