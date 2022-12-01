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مقتل جندي أمريكي أصيب في العراق قبل 20 عاماً

ذكرت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الخميس، أن جنديا امريكيا توفي متاثراً بتداعيات إصابته بجروح خطيرة في حرب العراق قبل 20عاماً.

وانضم الجندي جول غوميز (42 سنة) الى نحو 4400 عسكري أمريكي قتلوا منذ غزو العراق في العام 2003، وأقميت له مراسم دفن عسكرية كاملة في مدينة الينوي الثلاثاء الماضي.

وأوضح التقرير الامريكي ان غوميز عانى تفاقم حالة إصابته بالالتهاب الرئوي ومشاكل الكلى وهي من تداعيات إصابته بشلل رباعي منذ وقع جريحاً في الحرب قبل 20 سنة.

وتعرض العمود الفقري لغوميز للكسر في مكانين في العام 2004، بعدما سقطت عربته المدرعة في نهر دجلة خلال مهمة قتالية لاعتقال مسلحين.

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