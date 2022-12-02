إسرائيل تستعد لـ”حرب واسعة” ضد إيران.. والعراق في اللون “الزهري” من خارطة المواجهة



توقع محلل إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتجه إلى مواجهة إيران بـ”حرب واسعة”، قد تحول جيشها إلى “ميليشيا”، فيما أشار إلى أن العراق مصبوغ باللون الزهري في خريطة المواجهة، بحسب وكالة سما الإخبارية الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، قوله إنه “يوجد في إسرائيل جيشان، لا جيش واحد يعملان في موازاة بعضهما. “الأول ذكي، لامع، زيّه مرتب ومكلف. وهذا الجيش منشغل بالاستعداد لحرب لم نشهد مثلها، وثمة شك كبير إذا كانت ستنشب مرة. والجيش الآخر يتعارك يوميا مع الفلسطينيين واليهود في حواجز الضفة. ويتنافس الجيشان على مكانهما في الأجندة الإسرائيلية وعلى الاهتمام بهما وعلى المال. وتوجد نقاط تقاطع بينهما، لكن لا يوجد تطابق مصالح. الجيش الأول يحلق إلى السماء، والآخر يغوص في مستنقع المناطق المحتلة”.

وأضاف أن “سياسة الحكومة الجديدة، التي يعكف على تشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مع أحزاب اليمين المتطرف، “تهدد بتحويل الجيش الإسرائيلي من جيش إلى ميليشيا، ومن جهاز رسمي إلى جهاز سياسي”.

وبحسب برنياع، فإن “الخليل الفلسطينية هي نقطة هامشية جدا في خارطة الجيش الإسرائيلي الآخر، الذي يستعد ضد إيران. ويخرج قوس كبير، أحمر، من إيران إلى سورية ولبنان، ويُغرق غزة واليمن باللون الأحمر، ويصبغ العراق وقطر وحاليا تركيا أيضا باللون الزهري؛ قوس أزرق يخرج من إسرائيل ويصبغ الأردن ومصر والسودان والمغرب والسعودية والإمارات بلون أرجواني. وفي طرف الخارطة الأعلى تظهر أذربيجان والأقاليم الكردية، وهي أماكن هامة للأنشطة العسكرية الإسرائيلية الإقليمية”.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يصف المواجهة بين إسرائيل وإيران بأنها “منافسة إقليمية” على كسب تأييد دول المنطقة. وخلال السنة الأخيرة، اتخذت إسرائيل قرارا إستراتيجيا، يتمثل بأن “يستعد الجيش الإسرائيلي لحرب مباشرة، متعددة الجبهات، مع إيران. والمقصود هو تطوير قدرات تسمح للجيش الإسرائيلي باستهداف شديد للبنية التحتية ومواقع الحكم في إيران، وفي موازاة ذلك تسريع تطوير أنظمة دفاعية لصد آلاف الصواريخ التي ستطلق على إسرائيل من سورية ولبنان والعراق وإيران”.

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