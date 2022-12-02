الصحة تفسّر سبب الغاء بطاقة اللقاح الدولية رغم الموجة الجديدة للجائحة



أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أسباب إصدار قرار إلغاء المطالبة ببطاقة اللقاح الدولية في المطارات، فيما أشارت الى أن السلالة الأخيرة لفيروس كورونا لم تسجل أية مخاطر.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “قرار الغاء المطالبة ببطاقة اللقاح الدولية جاء أسوة بباقي الدول، إلا أن فيروس كورونا لم ينته ومازال موجوداً”، مبينا أن “السلالة الأخيرة للفيروس خفيفة ولم تسجل أية مخاطر”.

وأوضح، أن “دوائر الصحة مازالت مستمرة بعملية تقديم اللقاح للمواطنين والجرعات متوفرة فيها”، مؤكدا أن “الوباء لم يختف حتى الان”.

وأضاف، أن “إقبال المواطنين على أخذ اللقاح قل بشكل كبير خاصة مع ظهور موجات خفيفة للفيروس، إذ أن الخوف كان الدافع بإقبال الناس على أخذ اللقاح في بداية الفيروس وظهور موجات خطيرة منه”.

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