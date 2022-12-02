القرآن ينفي العذاب كليا

ضياء الشكرجي

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«مَنِ اهتَدى فَإِنَّما يَهتَدي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيها وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزرَ أُخرى وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولًا»

عندما مرت عليّ هذه الآية رقم (١٥) من سورة الإسراء (١٧)، رأيت إنها تنفي وجود شيء اسمه جهنم، لأنها تنفي العذاب كليا، سواء بالحرق الأبدي في نار جهنم، التي تجيب كلما سألها الله «هَلِ امتَلَأتِ» بقولها «وَهَل مِن مَّزيدٍ؟»، فهنا كأني بالآية من سورة الإسراء تنفي كل ما ذكر عن العذاب في الآخرة، وسأبين كيف وصلت إلى هذه النتيجة، والتي لم تكن الآية المذكورة هي التي أوصلتني إليها، بل جاءت مؤيدة لما أوصلني إليه العقل الفلسفي. وكأن الآية جاءت لتؤيد العبارة التي وردت في الدعاء المشهور عند الشيعة باسم (دعاء كميل) الذي ينسب إلى علي – والراجح أنه منه – بقول «فباليقين أقطع، لو لا ما حكمتَ به من تعذيب جاحديك، وقضيتَ به من إخلاد معانديك، لجعلتَ النّار كلَّها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرّا ولا مقاما [الصحيح نحويا: وما كانت لأحد مقرّا ولا مقاما]، لكنَّك تقدَّست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنَّة والناس أجمعين، وأن تُخلِّد فيها المعاندين». فعندما يقول صاحب الدعاء «فباليقين أقطع»، فهذا اليقين متأتٍّ من إعمال العقل، لكن التدارك بقوله «لكنَّك (…) أقسمت أن تملأها من الكافرين (…)، وأن تُخلِّد فيها المعاندين»، مع افتراضه أن القرآن يمثل كلام الله، وكأن عليا أو مؤلف الدعاء أراد أن يقول إني على يقين وفق الضرورات العقلية ألا وجود للنار، لكنك يا إلهي قد تورطت فقلت ما قلت في قرآنك، بحيث أصبحت في حرج من مخالفة قولك.

لكننا إذا أخذنا بمئات الأدلة، ولا مبالغة في قول المئات، التي تدل على استحالة أن يكون القرآن وحي الله، فالمعوَّل عليه يكون الدليل العقلي الذي أوصل صاحب دعاء كميل أن يقطع باليقين ألا وجود لجهنم. لكننا إذا أخذنا الآية المذكورة من سورة الإسراء، فلو كانت قد عرضت علينا وحدها على أنها كلام الله، مع النصوص الأخرى التي يقرها العقل، لكانت كافية لنفي وجود الجحيم. فلأنه قد ثبت لنا بالأدلة العقلية، أن الله لم يبعث رسولا، ليس لأن بعث الرسل من الله ممتنعا عقليا، بل هو من الممكنات العقلية كمفهوم مجرد، لكن ثبت عقلا امتناع صدق مصاديق هذا المفهوم في الواقع، أي صدق كون مصدر هذه الأديان التي بين أيدينا هو الله، نكون قد وصلنا إلى اليقين بأن الله لم يبعث قط رسولا ما، وبما أن الآية التي افترضنا صدقها لو عرضت علينا بمعزل عن الممتنعات العقلية في القرآن، تقول «وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولًا»، يكون العذاب الأخروي منتفيا، بعد ثبوت انتفاء الرسل.

أما إذا قال الكثيرون، كيف يتحقق إذن العدل الإلهي الذي تؤمن به، إذا كان كل المجرمين سينجون من عذاب الله؟ هنا أقول بلا شك إن المجرمين وعموم الظالمين يستحقون ثمة عقابا، لكن بكل تأكيد ليس بصور التعذيب التي عرضها القرآن، ولا بالمدى الأبدي اللامنقطع. ثم هناك ولو على نحو الاحتمال، أن المجرمين والظالمين لا يستحقون العذاب، لأنهم في علم الله لم يرتكبوا ما ارتكبوه باختيارهم، بل كانوا مجبرين، بسبب مرض عقلي أو نفسي، ولم يكن بأيديهم. فهنا لا يستحقون العقاب، أو قد يستحقون ثمة عقابا محدودا، لكن من مستلزمات العدل الإلهي الواجب عقلا، في حال سلمنا بالإيمان به، أن يعوض ضحايا الجرائم والظلم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خيال تصور. فحتى أولئك الذين وقع عليهم الظلم أو الإجرام، الذين كانوا يتمنون رؤية الذين ظلموهم وعذبوهم يعاقبون، فهذه المشاعر لن تكون في تلك الحياة بعد هذه الحياة، لأن وعي الإنسان وعقله ومشاعره، كل هذا وغيره سيكون مختلفا تماما عما هو عليه في هذه الحياة، لأن تلك الحياة، في حال سلمنا بوجودها، لضرورتها عقلا، بحكم ضرورة تحقق العدل الإلهي، الذي لم يتحقق في هذه الحياة؛ لأنها أي تلك الحياة الأخرى ستكون مختلفة في كل شيء، وإن كنا لا نستطيع أن نكوّن أي تصور عن طبيعتها، بعدما ثبت لنا عدم صدق تصوير الأديان لها، لعدم صدقها هي أي صدق تلك الأديان، ولعدم وجود أي وسيلة أخرى عندنا لتكوين تصور عنها.

أما السؤال المحتمل من البعض إذن ما الذي يردع الإنسان عن الظلم والجريمة، إلم يكن خوفه من عذاب الله؟ فأقول لا خير في أعمال الخير إذا كان دافعها ليس إلا الطمع بالجنة، ولا خير في اجتناب الأعمال السيئة من ظلم وغيره، إذا كان الرادع عنها الخوف من العذاب في جحيم الله، تعالى عن ذلك. فإننا كمؤمنين بالله، مع احترامنا لغير المؤمنين، لعدم قدرتهم على الاقتناع بوجوده، مما لا يؤاخذهم الله عليه، فنقول إن الله، أو لنقل إن الطبيعة، أودع أو أودعت فينا ما نسميه بالضمير ومحاسبته، كما أودع أو أودعت فينا الفطرة الإنسانية، أي الانجذاب الفطري إلى الخير، والنفور الفطري من الشر، ولذا ليست الجنة التي تصنع مني كإنسان إنسانا صالحا، بل ضميري ونزعتي الإنسانية، ولا النار تردعني عن أكون إنسانا سيئا، بل كذلك ضميري ونزعتي الإنسانية.

إنما هي ذكرى لمن يرد أن يذَّكَّر، وطرح عقلي لمن يريد أن يدَّبَّر.

٢٠٢٢/١٢/٠١

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