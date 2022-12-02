بايدن مستعد للتحدث إلى بوتين حول أزمة أوكرانيا



1 ديسمبر 2022

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء” الأزمة في أوكرانيا.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أنه “لن يدفع الأوكرانيين أبدا إلى القبول بتسوية يرفضونها”، لأن ذلك لن يتيح بناء “سلام دائم”.

وتقدم ماكرون بالشكر للولايات المتحدة على المساعدة التي قدمتها إلى كييف، محذرا من أن أي “تخل” عن أوكرانيا سيعرض “الاستقرار العالمي” للخطر.

أعلن الرئيسان بايدن وماكرون، في بيان مشترك، أن الولايات المتحدة وفرنسا ستواصلان دعم أوكرانيا “طالما تطلب الأمر ذلك”.

وأورد البيان أن الرئيسين الأميركي والفرنسي “يجددان تأكيد دعم بلديهما المتواصل لأوكرانيا” ويتعهدان خصوصا أن يقدما إليها “مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية طالما تطلب الأمر ذلك”.

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