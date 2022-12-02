بمناسبة كأس العالم: الرياضة في القرآن الكريم والسنة (ح 11)

الدكتور فاضل حسن شريف

إن المسلم عليه ان يصلي خمس مرات يوميا في أوقات مختلفة “أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا” (الإسراء 78). لذلك فإن الصلاة لها أوقات محددة “إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا” (النساء 103). والتوقيتات المختلفة في اليوم تجعل الجسم في حركة مستمرة ونشاط حتى وإن لم يخرج المصلي من المنزل. لذلك إن المؤمنين اعمارهم اطول من غير المؤمنين الخاملين وخاصة في الأعمار المتقدمة. الصلاة تقوي العضلات وتزيد مرونة المفاصل وتنشط الدورة الدموية وتقوي عضلة القلب وتكافح السمنة وتخفض الضغط ودهون الدم وتقوي جهاز المناعة. نعم من الجيد أن يمارس الشخص التمارين الرياضية غير الصلاة، ولكن من المعيب على المسلم أن يترك الصلاة وهي رياضة ويلهث فقط وراء الرياضة بدون صلاة. قال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي (الصلاة رياضة النفس والبدن ‏جميعاً إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب والركوع والسجود ‏والتورك والانتقالات، وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل، فينغمز معها ‏أكثر الأعضاء الباطنة، كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والغذاء، فما ينكر أن في هذه ‏الحركة تقوية وتحليلاً للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى ‏الطبيعة فيندفع الألم).

ورد عن الاطباء: أن ممارسة المشي يؤدي إلى تخفيض الإصابة بأمراض القلب ‏ويحسن التنفس عند الإنسان، ويعزز نظام المناعة، ويقضي على الكآبة، ويساعد ‏على الوقاية من نخر العظام، ويساعد على التخفيف من مرض السكر، كما ‏يساعد على السيطرة على الوزن الزائد. اذا استطعت ان تمشي سريعا فهو الأفضل من الناحية الرياضية ولكن عندما يسمح المكان بذلك وليس بالتدافع فان ذلك يؤدي الى اذى الحجيج وهو ما لا يرضاه الله تعالى. وخلال الزحام فعلى الحاج عدم التزاحم والتدافع وانما المشي بهدوء وسكينة. روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وقيل انها لا تطيق الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فلتركب ولتهد هديا). إن المسافة بين منى وعرفات تبلغ نحو 10 كيلو متر. فمن الحجيج من يمشي هذه المسافة ومنهم من يركب حسب قدرته. وهنالك رأيان ان المشي في الحج عبادة بالاضافة الى انه نوع من الرياضة، ورأي اخر يقول اذا جعلك المشي تقصر في أداء العبادة فالركوب اولى بين منى وعرفات. واذا لم يجد الحاج ما يركبه بين منى وعرفات فإن مشيه له ثواب اكبر.

جاء في موقع المصري اليوم عن نتائج مباريات فى كأس العالم 2022 المنتخبات المتأهلة (ترتيب المجموعات): تأهل 4 منتخبات اليوم لدور الـ 16 من كأس العالم 2022 تأهلت 4 منتخبات لدور الـ١٦ من المجموعتين الأولي والثانية فى الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. تأهل منتخب هولندا والسنغال من المجموعة الأولي: تأهل منتخب هولندا لدور الـ16 بعدد 7 نقاط، وجاء منتخب السنغال فى المركز الثاني من الترتيب برصيد 7 نقاط ليدخل فى دور الـ16، وخرج منتخب الإكوادور برصيد 4 نقاط بينما لم يحصل منتخب قطر على أي نقاط. تأهل منتخب إنجلترا وأمريكا من المجموعة الثانية: تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 بعدد 7 نقاط، وجاء منتخب الولايات المتحدة فى المركز الثاني من الترتيب برصيد 5 نقاط ليدخل وليصعد أيضًا لدور الـ16، وخرج منتخب إيران برصيد 3 نقاط بينما لم حصل منتخب ويلز علي نقطة واحدة. ترتيب مجموعات كأس العالم قطر 2022 اليوم. يستعرض المصري اليوم فيما يلي ترتيب مجموعات كأس العالم قطر 2022 اليوم. ترتيب المجموعة الأولي من مجموعات كأس العالم 2002 (انتهاء) هولندا 7 نقاط السنغال 6 نقاط الإكوادور 4 نقاط قطر لا شيء. المجموعة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2002 (انتهاء) إنجلترا 7 نقاط أمريكا 5 نقاط إيران 3 نقاط ويلز نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العالم 2002 (تلعب الأربعاء) بولندا 4 نقاط الأرجنتين 3 نقاط السعودية 3 نقاط المكسيك نقطة واحدة. المجموعة الرابعة من مجموعات كأس العالم 2002 (تلعب الأربعاء) فرنسا 6 نقاط أستراليا 3 نقاط الدنمارك نقطة واحدة تونس نقطة واحدة. المجموعة الخامسة من مجموعات كأس العالم قطر 2002 (تلعب الخميس) إسبانيا 4 نقاط اليابان 3 نقاط كوستاريكا 3 نقاط ألمانيا نقطة واحدة. المجموعة السادسة من مجموعات كأس العالم 2002 (تلعب الخميس) كرواتيا 4 نقاط المغرب 4 نقاط بلجيكا 3 نقاط كندا لا شيء.

تكملة لما جاء في موقع يونيوبيديا الشبكة الدلالية عن ملاعب كرة القدم في العراق: ملعب النجف الدولي وهو ملعب يتسع لـ 30 ألف متفرج يقع في محافظة النجف في العراق، وضع حجر الأساس له في عام 2011. ملعب الميناء هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الميناء العراقي يقع في البصرة في العراق ويتسع ل10000 متفرج.هو أقدم ملعب في منطقة الخليج العربي والعراق عانى من الاهمال نتيجة ضعف الدعم الرياضي للاندية العراقية في فترة التسعينات ومطلع اللالفية الجديدة. ملعب الجيش هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الجيش العراقي يقع في بغداد في العراق ويتسع ل6000 متفرج. ملعب الرمادي هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الرمادي العراقي يقع في الرمادي في العراق ويتسع ل15000 متفرج. ملعب الزوراء هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الزوراء يقع في بغداد في العراق وكان يتسع سابقاً لـ 4000 متفرج افتتح في عام 1978. ملعب السليمانية هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي السليمانية العراقي يقع في السليمانية في العراق ويتسع ل12000 متفرج. ملعب الشعب الدولي وهو ملعب كرة قدم يقع في بغداد في العراق افتتح عام 1966. ملعب الطلبة هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الطلبة العراقي يقع في بغداد في العراق ويتسع ل10000 متفرج. ملعب الصناعة هو ملعب متعدد الاستخدامات، يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي الصناعة العراقي يقع في مدينة بغداد في العراق ويتسع لنحو 10,000 متفرج. ملعب بعقوبة هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي ديالى العراقي يقع في ديالى في العراق ويتسع ل10000 متفرج. ملعب جامعة الموصل هو استاد يقع في الموصل. ملعب جذع النخلة هو ملعب لكرة القدم يقع في مدينة البصرة الرياضية في العراق افتتح عام 2013. ملعب دهوك خلال احدى المناسبات ملعب دهوك هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي دهوك العراقي يقع في دهوك في العراق ويتسع ل30000 متفرج. ملعب سامراء هو ملعب يستخدم لمباريات كرة القدم لنادي سامراء العراقي يقع في سامراء في العراق ويتسع ل10000 متفرج. ملعب عمو بابا هو ملعب لكرة القدم يقع في شمال بغداد في العراق.

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