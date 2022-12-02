حبس قائد أمني عراقي رفيع بتهمة اختلاس أموال

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بصدور حكم بحبس قائد أمني رفيع، عن قضية اختلاس أموال في محافظة النجف.

وقال المصدر أن “محكمة جنايات النجف حكمت بالحبس 3 أشهر لقائد شرطة سابق في المحافظة وهو ضابط برتبة عميد اضافة إلى 4 ضباط آخرين بعدما تمت إدانتهم بسرقة أموال تتعلق بتسوية قطع اراضي وزعت على عناصر الشرطة قبل اكثر من 6 سنوات “.

وتابع المصدر، ان “القرار تضمن اعادة المبالغ إلى العناصر الامنيين في شرطة النجف والتي تصل لـ500 مليون دينار عراقي، بعد استيفائها من اموال الضباط المحكوم عليهم”.

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