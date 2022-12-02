دور الـ16 من مونديال قطر ينطلق غداً السبت.. معارك كروية “طاحنة” منتظرة



تنطلق مرحلة دور الـ16 من مباريات كأس العالم، السبت، وتضم 16 منتخبا تأهلوا من مرحلة دور المجموعات التي كانت تضم 32 دولة.

السبت

وتأهلت الولايات المتحدة وهولندا، وستتبارى السبت، وكذلك الأرجنتين وأستراليا.

تأهلت هولندا بصفتها متصدرة مجموعتها الأولى، وتأهلت الولايات المتحدة بصفتها وصيفة المجموعة الثانية.

وتأهلت الأرجنتين بصفتها متصدرة المجموعة الثالثة.

وفازت أستراليا على الدنمرك 1-صفر، الأربعاء، لتتأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاما بفضل هدف رائع من مجهود فردي سجله ماثيو ليكي.

الأحد

وبدورها تأهلت فرنسا، ومباراتها الأحد بوجه بولندا، ومساء اليوم عينه مباراة إنكلترا والسنغال.

وشقت إنكلترا طريقها نحو دور 16 بكأس العالم لكرة القدم في صدارة المجموعة الثانية الثلاثاء بعد أن دفعت ثنائية ماركوس راشفورد في الشوط الثاني إضافة لتسديدة فيل فودن الفريق لفوز ساحق 3-صفر على الجارة ويلز المتراجعة.

تأهلت السنغال بصفتها وصيفة المجموعة الثالثة، أما بولندا تأهلت بصفتها وصيفة المجموعة عينها. أما فرنسا فتأهلت بصفتها متصدرة المجموعة الرابعة.

الإثنين

وتأهلت اليابان التي ستلعب بوجه كرواتيا الإثنين، في حين المباراة الثانية لم يحسم أمرها بعد بانتظار نتيجة نهائيات دور المجموعات الجمعة.

وتصدرت اليابان المجموعة الخامسة.

وساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان على الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم على استاد خليفة الدولي الخميس ليبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.

الثلاثاء دور المغرب

وبعد خسارة السعودية وتونس وقطر، خرجت هذه البلدان العربية الثلاثة من المونديال، وانحصرت مشاركتها في دور المجموعات فحسب.

وتأهلت المغرب وحدها من البلدان العربية إلى الدور الـ16، وستواجه إسبانيا الثلاثاء.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة الخميس.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت من دون أهداف.

ولم يحسم أمر المباراة الثانية ليلة الثلاثاء بعد بانتظار نتيجة نهائيات دور المجموعات الجمعة.

أربع منتخبات

ويبقى 4 منتخبات يجب أن تتأهل للدور الـ16، وستحسم مباريات الجمعة أمرها، فمن أصل 8 منتخبات تتبارى اليوم، ستتأهل 4 للدور الـ16.

وتلعب الجمعة، ضمن إطار دور المجموعات، كل من كوريا الجنوبية والبرتغال، وغانا والأوروغواي. وفي المجموعة اللاحقة تلعب كل من صربيا بوجه سويسرا، والكاميرون بوجه البرازيل.

وضمن المجموعة السابعة، مع صربيا نقطة واحدة، وسويسرا 3 نقاط، والكاميرون نقطة واحدة، والبرازيل 6 نقاط.

وضمنت البرازيل تأهلها، وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. وبحال خسارتها وفوز سويسرا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

أما سويسرا فستتأهل بحال فوزها. وستتأهل بحال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها. وستقصى بحال خسارتها.

وصربيا والكاميرون بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل. وبحال فوزهما سويا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير الواردة أدناه. وستتأهل صربيا بحال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.

وفي المجموعة الثامنة، مع كوريا الجنوبية نقطة واحدة، والبرتغال 6 نقاط، وغانا 3 نقاط، أما الأوروغواي فمعها نقطة واحدة.

وضمنت البرتغال تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. وبحال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

وغانا ستتأهل بحال فوزها على الأوروغواي. وبحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية بحال الخسارة أو التعادل. بحال فوزهما سويا يم اللجوء إلى فارق الأهداف.

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