طرح 3 شخصيات من ديالى لشغل منصب رئاسة الوقف السني



كشف مصدر نيابي، الجمعة، عن طرح اسماء 3 شخصيات لشغل منصب رئاسة الوقف السني.

وقال المصدر في حديثان” 3 شخصيات احداها اكاديمي من اهالي ديالى طرحت في بغداد من اجل الترشيح لمنصب رئيس ديوان الوقف السني لافتا الى ان قوى متعددة تدعم خيار ان تكون رئاسة الديوان من حصة المحافظة بعد حرمانها من اي تمثيل في وزارة السوداني”.

واضاف،ان” حسم المنصب ربما يكون نهاية كانون الاول الجاري وفق التوقعات لافتا الى ان قائمة الاسماء طرحت بشكل رسمي على العديد من القوى لدعم هذه الخيارات”.

ويجري تنصيب رئيس ديوان الوقف السني من خلال خيارات تطرحها بعض القوى السياسية ليجري تاييده من قبل الحكومة”.انتهى 25 ف

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