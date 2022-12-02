لاللعنف والاضطهاد فالمرأة ثمره

بقلم صبيح الكعبي

بتاريخ 16/11/2022 أقامت منظمة نور الرحمة مهرجانها السنوي تحت شعار ( لا للعنف والاضطهاد ) في منتدى الدورة الثقافي بحضور شخصيات عشائرية ودينية ومدنية ومنظمات مجتمع مدني وحضور جماهيري كبير , تخلل الحفل قرأه سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق , النشيد الوطني , كلمات استهلتها الست رحمه رئيسة منظمة نور الرحمة باستذكار تضحيات وعطاء المرأة على مر السنين العجاف وتحملها اعباء الحياة ومشاركة الرجل وطلبت انصافها ورفع الحيف عنها ومساواتها اسوة بالمجتمع من خلال سن قوانين وتعليمات ملزمة , ثم كلمة العشائر العراقية في الدورة التي القاها الشيخ حسين معين البصل رئيس مجلس عشائر الدور ثم كلمة مسؤولة شؤون المرأة في المنتدى الثقافي , بعدها اوبريت السلام والمحبة ثم انشودة تمجد المرأة والوطن والام بعدها شعر شعبي ادته طالبات من ثانوية البسمة الاهلية اللبنات وبعدها شعر شعبي لأحد الشباب ثم مسرحية تهدف الى عدم اجبار الفتيات القاصرات على الزواج ادته شبكة واي أي أن. في نهاية الحفل وزعت الهدايا على شخصيات المشاركين ثم اعتلى الحاضرون سقف البناية بالقرب من نصب الشهداء للالتقاط الصور التذكارية .مرة اخرى تثبت منظمة نور الرحمة رغبتها وارادتها بالعمل والسعي الجاد لأنصاف المرأة وحقها بالعيش الرغيد اسوة بأقرانها افراد المجتمع العراقي والعالمي من خلال مناهضة العنف ورفع الحيف ومحاربة الاضطهاد الذي يقع عليها من المجتمع والافراد .

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