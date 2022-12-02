وزير الهجرة تتفقد فرع الوزارة ومخازنها في اربيل وتطلع ميدانيا على سير عملها

أجرت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو والوفد المرافق لها ، الخميس ، جولة تفقدية لفرع الوزارة في اربيل للاطلاع على نشاطات الفرع وسير أعماله وآلية تقديم الخدمات المخيمات النازحين بالمحافظة والوقوف على احتياجات النازحين والسبل الكفيلة لتسهيل انجاز معاملاتهم فضلا عن التعرف على مشاكلهم وايجاد الحلول لها .

وعلى صعيد متصل زارت سيادتها مخازن الوزارة في المحافظة مؤكدة على ضرورة تطوير اليات عمل المخازن في حفظ المساعدات وتأمينها صحيا و الحفاظ عليها من التلف و الحرق وذلك بتوفير مستلزمات السلامة و الدفاع المدني و التعاون مع وزارة الصحة و البيئة ،

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