وكالة روسية: إيران سحبت “البساط الطائر” من تحت اقدام أمريكا في العراق



بغداد اليوم- ترجمة

اعتبرت وكالة برافادا الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية ومن خلال التعاون مع روسيا، قد نجحت في “سحب البساط الطائر” من تحت أقدام الولايات المتحدة في العراق من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن” إيران ومن هذه اللحظة، نجحت بأن تصبح جزءاً من منظمة تعاون شنغهاي بعد خمسة عشر عاما من المحاولات”.

وتابعت “إيران أصبحت كذلك عضواً في مجموعة زائد بركس، والتي تضم روسيا، الصين والهند والمتوقع أن تستبدل مجموعة الدول العشرين بحلول عام 2025″، على حد وصفها.

وأضافت الوكالة بأن “إيران باتت على مقربة من الدخول باتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الايوراسيوي الاقتصادي”، والذي سيوفر لها بحسب الوكالة إمكانية التجارة بعيدا عن العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة حاليا.

وأعلنت الوكالة نقلاً عن المحلل السياسي بيبي اسكوبار، أن” مجموعة الإنجازات التي تحققت خلال الأيام الماضية أفقدت الولايات المتحدة نفوذها على ايران الذي تستغل العراق لتحقيقه” ، في إشارة الى الاستثناء الذي تمنحه واشنطن لبغداد للتجارة مع ايران بعيدا عن العقوبات.

وستؤدي التغيرات الجديدة بحسب اسكوبار إلى إطلاق يد إيران في العراق والمنطقة، ومنحها القدرة على “تحدي الولايات المتحدة” بشكل مباشر بعد حصولها على “استقلال مالي كافي” عن منطقة التجارة التي تسيطر عليها واشنطن، وحرمت طهران من أن تكون جزءاً منها، على حد تعبيره.

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