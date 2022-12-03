أول حديقة للأدباء والصحفيين في كركوك دعما للشريحة المهمة

وقع صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” ،مذكرة تفاهم مع محافظة كركوك، لإنشاء أول حديقة للأدباء والصحفيين في المحافظة دعما لهذه الشريحة المهمة.

ووقع المدير الإقليمي لرابطة المصارف الخاصة محمد منذر الحنظل عن (صندوق تمكين)،فيما وقع محافظ كركوك،راكان الجبوري عن المحافظة .

وأشاد الجبوري، خلال اللقاء بجهود محافظ البنك المركزي، الأستاذ مصطفى غالب ، ورئيس رابطة المصارف العراقية الأستاذ وديع الحنظل، اضافة الى صندوق تمكين لإهتمامهم بمحافظة كركوك، والعمل على دعم المبادرات التي تعزز من التعايش السلمي، والاستقرارالمجتمعي، والعمل على تفعيل المشتركات بين جميع مكونات المحافظة .

وتجدر الاشارة الى أن صندوق تمكين، يمول من قبل المصارف الخاصة ،ويعمل بإشراف البنك المركزي العراقي ، ورابطة المصارف الخاصة.

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