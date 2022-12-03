إنجاز آسيوي غير مسبوق في تاريخ المونديال الحرة – واشنطن



كوريا الجنوبية حقيقت فوزا قاتلا على منتخب البرتغال

تمكنت الفرق المنضوية تحت لواء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من تحقيق مفاجأة تلو الأخرى في مونديال قطر 2022، وكذللك نجحت في تحقيق رقم قياسي جاء بعد فوز كوريا الجنوبية، الجمعة، على البرتغال في ختام مباريات المجموعة الثامنة.

بدأت أولى المفاجآت وربما أكبرها بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

بعدها بيوم واحد، نجحت اليابان في صعق المنتخب الألماني وتحقيق الفوز بالنتيجة ذاتها، قبل أن تواصل نتائجها المتميزة وتفوز على إسبانيا (2-1) وتحتل صدارة المجموعة الخامسة بجدارة وتعبر للدور المقبل.

ورغم الهزيمة الكبيرة في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة أمام حاملة اللقب فرنسا، نجحت أستراليا في العبور لدور الـ16 بعد تحقيقها فوزين متاليين على تونس والدنمارك بهدف نظيف على التوالي واحتلت المركز الثاني خلف المتصدرة فرنسا.

اكتمل عقد المنتخبات الأسيوية المتأهلة للمرحلة المقبلة، الجمعة، بعد نجاح كوريا الجنوبية في تحقيق فوز قاتل على منتخب البرتغال (2-1) رافعة رصيدها من النقاط إلى أربعة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الأورغواي التي ودعت البطولة رغم فوزها على غانا (2-0).

وبتأهل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية تكون آسيا على موعد مع التاريخ بعد نجاح ثلاثة منتخبات في العبور إلى دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ البطولة الممتد لـ92 عاما، وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية.

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