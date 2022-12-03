السوداني: الوضع الخدمي في جميع المحافظات بحاجة إلى مراجعة جادّة



اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بأن الواقع الخدمي في المحافظات العراقية كافة بحاجة إلى مراجعة جادّة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً لرؤساء ومديري الدوائر الخدمية والقطّاعية في قضاء سامراء، الذي وصله صباح اليوم، في مستهلّ زيارة يقوم بها إلى محافظة صلاح الدين لمتابعة الواقع الخدمي والأمني للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير إلى عرض مفصّل عن الواقع الخدمي لسامراء، وسير تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمية فيها، وأهمّ المعوّقات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد أنه جاء إلى محافظة صلاح الدين من أجل الوقوف بشكل تفصيلي على واقعها العام، مبينا أنّ الوضع الخدمي في جميع المحافظات بحاجة إلى مراجعة جادّة، ووضع خطط سريعة للمعالجة.

كما شدّد السوداني على ضرورة أن تتركّز خطط الحكومات المحلية في عموم المحافظات على مشاريع البنى التحتية، التي نعدّها تأسيساً صحيحاً لكلّ المشاريع اللاحقة، وقد جعلناها في سلّم أولويات المنهاج الوزاري ضمن محوره الخدمي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع المياه في قضاء سامراء، وأيضاً توزيع مادة السماد بين المزارعين في سامراء وعموم محافظة صلاح الدين.

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