السوداني: جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جريمة شهداء قاعدة سبايكر بأنها ستبقى وصمة عار في جبين من ارتكبها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن السوداني “زار موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت”.

وأكد السوداني، أنّ “جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل”.

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