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السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة ألمانيا ويعد بتلبيتها في “أقرب فرصة”

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، دعوة رسمية لزيارة ألمانيا.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير “استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر، الذي سلّم السوداني دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين، وقد عبّر السوداني عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة”.

وشهد اللقاء وفقا للبيان، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة”.

وأكّد السوداني أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد.

من جانبه، أكّد ييغر حرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل.

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