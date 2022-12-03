السوداني يستقبل أسرة “سجاد العراقي” ويوجه باستكمال التحقيق والتحري لمعرفة مصيره

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، أسرة الناشط المدني المفقود سجاد العراقي، ووجه باستكمال التحقيق والتحري لمعرفة مصيره.

واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه إلى “مطالب والدة المواطن سجاد، بمعرفة مصير ولدها، وأبدى كامل اهتمامه، مؤكداً توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة باستكمال التحقيق والتحري لمعرفة مصيره”.

كما شدّد السوداني على “بذل كامل الجهود في سبيل حسم التحقيقات، وملاحقة المتسبّبين بهذه المآسي، وتحميلهم المسؤولية القانونية والاعتبارية جرّاء هذه الأفعال.

واختفى أثر سجاد العراقي في أيلول/سبتمبر 2020 من مدينة الناصرية في خضم الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وكانت أجهزة الأمن العراقية قد شنت حملة تمشيط واسعة النطاق في محافظة ذي قار عقب اختفاء سجاد، للبحث عن الناشط بناء على أوامر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وكادت حملة التفتيش أن تفجر نزاعاً مسلحاً مع أبناء العشائر جراء تفتيش قوات الأمن لمنازل وجهاء وشيوخ عشائر. وفي المحصلة لم تنجح الحملة في الوصول إلى مكان سجاد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط