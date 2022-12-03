الفضة والبلاك أسباب مرض “باركنسون”!

هايل علي المذابي

التقطت هاتفي واتصلت بصديق ميكانيكي أعرفه منذ زمن، وبعد التحية سألته: إذا أصيبت السيارة بالرعاش فمن أين الخلل.. من الفضة أم من البلاكات؟ فأجاب: من الفضة ومن البلاكات وهذا بالنسبة للسيارات القديمة أما السيارات الحديثة فلا يوجد بها فضة وإنما بخاخات. شكرت الرجل على إجابته الكافية وانتهت المكالمة.

كنت قد أمضيت ليلتي السابقة بطولها وحتى مطلع الشمس أفتش فيما يقارب 80 بحثا لشخصية مهمة كما يقال عنها ويسبق اسمها حرف دال ويبدأ اسمها بحرف الهاء ويبدأ لقبها بحرف الشين، وهي شخصية يمنية ولديها الجنسية الأمريكية وممولة جدا أبحاثها بدون فائدة أو نتائج، وأبحاثها تدور حول مرض “باركنسون” الذي أهم أعراضه ارتعاش أصابع اليدين وبعض ملامح الزهايمر بالنسبة للذاكرة.

كانت أبحاث هذه الشخصية الثمانين تتمحور حول إنزيم “الدوبامين” وتظل تدور حوله في كل الأبحاث، ولأنني أعرف هذا الإنزيم معرفة كافية وشاملة فقد اتصلت بصديقي الميكانيكي لأتأكد فقط حتى لا أظلم تلك الشخصية فيما سأقوله.

إنزيم الدوبامين له علاقة بالهوس والاكتئاب ووو إلخ بالإضافة إلى الاضطرابات العقلية والنفسية، هذا إذا ما تحدثنا عن خلل في زيادته أو خلل في نقصه أو خللٍ في عدم توازن إنتاجه في أيٍ من مستوياته، أما ربطه بارتعاش اليدين وتلاشي الذاكرة أعراض مرض “باركنسون” فهذا أشبه بمن أضاع مبلغا من المال في منطقة مظلمة ثم ذهب ليبحث عن ذلك المال في المنطقة التي بها إنارة والسبب أن فيها إنارة.

إن علاقة الميكانيكا بالأمر هي علاقة محاكاة فالآلات بما فيها السيارات ليست في جوهر تصميم مكائنها أكثر من سوى محاكاة للكائن البشري بجميع مكونات أعضائه وعندما نفشل في إيجاد حل لمشكلة يعاني من عضو من أعضاء الإنسان فعلينا التفكر قليلا فيما يوازي ويماثل ذلك العضو أو تلك الأعراض لدى الآلات وإذا كانت الفضة مثلا في ماكينة السيارة تسبب رعشة في السيارة فإن ما يماثلها في جسم الإنسان هو السبب في نفس الأعراض التي تظهر على الإنسان والفضة بذلك يماثلها البنكرياس وعندما يحدث خلل في إفرازات البنكرياس فإنه عدا أنه يسبب مرض السكر يؤدي أيضا في حالات أخرى إلى رعاش في اليدين بالإضافة إلى أن ما يوازي بلاكات السيارة في جسم الإنسان هو القولون الذي يرتبط مباشرة بالجهاز العصبي والدماغ أيضا ولذلك فالبنكرياس والقولون هما السبب في مرض “باركنسون” وأعراضه التي تظهر على الإنسان، ونتيجة لذلك فعلاج البنكرياس هو التخفيف من السكريات نهائيا بالإضافة إلى تناول فيتامين الماغنسيوم المسؤول عن التهابات القولون وكذلك مضاعفات كميات المياه التي يشربها الإنسان المصاب بالباركنسون وابتلاع فصوص الثوم بانتظام لما لها من أثر كبير في تطهير القولون. والله على ما أقول شهيد.

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