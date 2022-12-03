الكاميرون تهزم البرازيل وتودِّع المونديال… وسويسرا تتجاوز صربيا لتبلغ دور الـ16



فينسن أبو بكر يحتفل بهدفه امام البرازيل (ا.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

حقَّق منتخب الكاميرون، الجمعة، فوزاً غير كافٍ على نظيره البرازيلي بهدف مقابل لاشيء، ليودع البطولة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، بسبب فوز منتخب سويسرا على صربيا 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة.

وسجل القائد فينسن أبو بكر، هدفاً قاتلاً لينهي انتظار الكاميرون الذي دام 20 عاماً لتحقيق انتصار في كأس العالم لكرة القدم، حيث ودع المنتخب الأفريقي البطولة في قطر برأس مرفوعة بالفوز على البرازيل 1-صفر في ملعب لوسيل اليوم الجمعة.

وكان هذا الفوز الأول للكاميرون على البرازيل في كأس العالم، وأول هزيمة لعملاق أميركا الجنوبية أمام منافس أفريقي في النهائيات.

وكان للبرازيل نصيب الأسد من الاستحواذ وحققت فرصا أكثر بكثير من منافسها لكن في النهاية كانت الكاميرون هي التي حصلت على الإحصاء الوحيد المهم بالفعل.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب السويسري الذي حل ثانياً بعد تغلبه على صربيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما في ذات التوقيت، يليهم منتخب الكاميرون ثالثاً برصيد 4 نقاط، وتذيلت صربيا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

لاعبو المنتخب السويسري يحتفلون بالفوز والتأهل لدور الستة عشر (إ.ب.ا)

وفي المباراة الأخرى، بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي بفوزه على صربيا 3-2 في المباراة التي جمعتهم على ملعب 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في دور الـ 16 مع منتخب كوريا الجنوبية، في حين تلتقي سويسرا مع البرتغال.

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