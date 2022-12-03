انطلاق أعمال المهرجان السينمائي الدولي في دهوك



احتضنت مدينة دهوك، في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أعمال مهرجان سينمائي دولي، هو التاسع من نوعه في قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك.

وقال مسؤول إعلام المهرجان، حسن عارف، ، إن “اللجنة الفنية اختارت 98 فلماً من بينهم 25 فلماً كوردياً، والبقية من دول عدة أوروبية وتركيا وإيران وأمريكا”.

وأضاف عارف، أن “فلم (عروس المطر) للمخرج الكوردي حسين حسن، سيعرض بعد مراسم الافتتاح”.

وأوضح أن “المحور الرئيسي للمهرجان يتناول قضية الهجرة، حيث سيتم عرض الأفلام في قاعات داخل مركز دهوك، إضافة إلى مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوبي المدينة”.

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