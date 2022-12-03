تحذيرات من هجمات بطرود بيولوجية تستهدف سفارات اوروبية وسفارات اوكرانيا

بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية للدراسات من هجمات بطرود بيولوجية تستهدف السفارات الاوروبية حول العالم وتستهدف السفارات الاوكرانية بعدة دول بعد الهجمات الاخيرة بطرود دموية على السفارات الأوكرانية في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا إلى جانب العديد من القنصليات الأوكرانية

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى وهى منظمة غير حكومية ان الاتحاد الاوروبى خاصة سفارات بريطانيا والمانيا وفرنسا بجانب السفارات الاوكرانية قد تكون مستهدفة بهجمات بطرود بيولوجية

واضاف ان الهجمات بالطرود البيولوجية على اية سفارات اوروبية بالعالم تمثل خطرا حقيقيا ان كانت تلك الطرود تحمل اوبئة وفيروسات بيولوجية وقد تقوم دول كروسيا باستهداف السفارات الاوروبية بتلك الهجمات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط