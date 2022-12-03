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قائد في الحرس الثوري: كردستان العراق سيدفع الثمن حين نواجه الأميركيين

أكد قائد كبير في الحرس الثوري الايراني، إن اقليم كردستان العراق سيدفع الثمن إذا ما قررنا مواجهة الأميركيين.

وقال قائد مقر “حمزة سيد الشهداء (ع)” التابع للحرس الثوري، العميد محمد تقي اوصانلو، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية إن “حدودنا تخضع لقواتنا المسلحة ولكن للأسف على الحدود مع العراق هناك تحركات تزعزع الاستقرار”.

وأضاف: “نعلم أنّ مسؤولي الإقليم لا يخفون علاقاتهم مع الأميركيين ولا نتدخل في هذا الأمر، ولكن نرفض أي وجود أميركي على الحدود معنا وحين سنواجه الأميركيين فإن كردستان العراق هي التي ستدفع الثمن”.

وأوضح انه “كان يمكننا استهداف قائد احدى هذه الجماعات الإرهابية لكن لم نفعل بسبب تواجده مع زوجته وعائلته”، مبينًا: “اعددنا ملفات واضحة عن الارهابيين المناوئين الذين يحتضنهم اقليم كردستان العراق وطالبنا بتسليمهم الى ايران”.

وتابع قائلا: “تمكنا من اصابة أحد قياديي الجماعات الإرهابية الذي نقل إلى أحد مستشفيات أربيل وهو الأمين العام لمثيري الشغب”، مؤكدًا أنه “سنستهدف الخلايا الإرهابية أينما كانت ويمكننا الوصول إليها ونستهدف المنازل التي تؤوي الإرهابيين”.

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