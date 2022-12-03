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قرص CD يعطل إعلان 1000 درجة وظيفية في ذي قار

أفصح مصدر رسمي في ديوان محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن أسباب تعطيل إعلان 1000 أسم خصصت لهم درجات وظيفية في المحافظة.

وأبلغ المصدر أن “اسباب تعطيل الاعلان عن اسماء 1000 درجة وظيفية في محافظة ذي قار، يعود لأمور فنية تتصل بعدد من الدوائر لاجراء التقاطع الوظيفي معها”.

وبين، ان “الامور الفنية التي متوقفة حاليا عنها اعلان الدرجات هي عدم وصول قرص (CD) خاص بموظفي العقود لدى شركة نفط ذي قار لغاية الان الى اللجنة المختصة داخل ديوان المحافظة لاجل اجراء التقاطع الوظيفي”.

وتابع المصدر، ان” اللجنة بانتظار وصول هذا القرص خلال الاسبوع المقبل، من اجل انهاء أعمال التقاطع الوظيفي واعلان أسماء 1000 شخص مشمولين بها”.

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