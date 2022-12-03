لقرابة 5 آلاف خريج.. المالية تنجز الوجبة الخامسة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا

انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اليوم الجمعة، إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من خريجي الدبلوم ضمن ملاك عدد من الهيئات والمحافظات (الوجبة الخامسة) والبالغ عددهم (4813).

وأوضح بيان للوزارة أن “ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2022 ، وأحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3 ، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017 ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017 وكالآتي :-

• محافظة بغداد 64

• محافظة نينوى 64

• محافظة البصرة 64

• محافظة الأنبار 64

• محافظة كربلاء 64

• محافظة واسط 64

• محافظة ذي قار 64

• محافظة كركوك 64

• محافظة ديالى 64

• محافظة النجف 64

• محافظة المثنى 64

• محافظة صلاح الدين 64

• محافظة بابل 64

• محافظة ميسان 64

• محافظة الديوانية 64

• مجلس الدولة 61

• مجلس القضاء الأعلى 61

• المحكمة الإتحادية العليا 60

• وزارة المالية 69

• وزارة الصحة 66

• وزارة الإعمار والإسكان 64

• وزارة التجارة 64

• وزارة النقل 65

• وزارة الهجرة والمهجرين 63

• وزارة الإتصالات 64

• وزارة الكهرباء 64

• وزارة التعليم العالي 65

• وزارة الصناعة 64

• وزارة التخطيط 64

• وزارة الزراعة 64

• وزارة الموارد المائية 64

• وزارة الداخلية 66

• وزارة العمل 66

• وزارة الخارجية 66

• وزارة النفط 64

• وزارة الثقافة 64

• وزارة الدفاع 66

• وزارة التربية 64

• وزارة الشباب والرياضة 64

• وزارة العدل 66

• هيئة استثمار بغداد 64

• هيئة استثمار البصرة 63

• الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 66

• ديوان الوقف السني 66

• ديوان الوقف الشيعي 66

• هيئة النزاهة 65

• ديوان الرقابة المالية 66

• مجلس الخدمة الاتحادي 66

• الهيئة الوطنية للاستثمار 66

• كلية الإمام الكاظم 66

• كلية الإمام الأعظم 66

• هيئة المنافذ الحدودية 66

• هيئة التصنيع الحربي 66

• ديوان الاوقاف المسيحية والديانات الاخرى 66

• المجمع العلمي العراقي 66

• مفوضية حقوق الانسان 66

• هيئة استثمار محافظة بابل 61

• هيئة استثمار محافظة الانبار 62

• هيئة استثمار محافظة نينوى 63

• هيئة استثمار محافظة كركوك 63

• هيئة استثمار محافظة النجف 63

• هيئة استثمار محافظة كربلاء 63

• هيئة استثمار محافظة ديالى 62

• هيئة استثمار محافظة صلاح الدين 61

• هيئة استثمار محافظة المثنى 61

• هيئة استثمار محافظة الديوانية 61

• هيئة استثمار محافظة واسط 62

• هيئة استثمار محافظة ميسان 62

• هيئة استثمار محافظة ذي قار 61

• جهاز مكافحة الإرهاب 66

• المفوضية المستقلة للإنتخابات 64

واشار البيان الى انه “سيتم تزويد المحافظات والهيئات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي ، على أن يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين”.

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