متى تعاد امارة الكويت الى البصرة كما كانت سابقا

احمد كاظم
الكويت تكرر اعتدائها على العراق كما يلي:
أولا: نهب النفط من الحدود المشتركة بواسطة ابار متوازية لكي تتستر على نهبها للنفط العراقي.
ثانيا: تعتدي على الصيادين العراقيين مع انهم في المياه العراقية.
ثالثا: توسيع مياهها الإقليمية لغرض الحيلولة دون انشاء ميناء الفاو الكبير.
رابعا: نهبت اكثر من 50 مليارا من الدولارات من العراق ببدعة احتلال صدام للكويت مع انها و السعودية دفعتا عميلهما صدام للحرب على ايران لمدة 8 سنوات بالقول (علينا المال و عليك الرجال).
لماذا تتمادى الكويت في نهب نفط العراق و ارضه و مياهه؟
الجواب لان الحكومات العراقية المتعاقبة فاسدة عندها رشوة الدولارات قبل مصلحة العراق و نتمنى ان لا تكون الحكومة الحالية كسابقاتها لان رئيس الحكومة من اهل العمارة معروف بنزاهته و اخلاصه.