مونديال قطر.. الكاميرون يلحق بالبرازيل خسارة قاسية



مني منتخب البرازيل بخسارة قاتلة من منتخب الكاميرون 1- 0 ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

وجاء هدف الكاميرون في الوقت القاتل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق فينيسيت أبوبكر.

ومع خسارة البرازيل تاهل لدور ال 16 مع منتخب سويسرا الذي فاز على صربيا 3-2 ضمن المنافسات ذاتها.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 2-2 ، وسجل منتخب سويسرا اولا في الدقيقة 20 عن طريق شيردان شاكيري ، وتمكن لاعب صربيا الكسندر ميتروفيتش من تعديل النتيجة لفريقه في الدقيقة 29 ، وفي الدقيقة 36 عزز الصرب نتيجتهم بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق دوشان فلاهوفيتش، وفي الدقيقة 44 سجل منتخب سويسرا الهدف الثاني عن طريق بريل ايمبولو، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 سجل منتخب سويسرا هدفاً ثالثاً عبر اللاعب ريمو فريلير.

وتواجه سويسرا البرتغال، والبرازيل يلاقي كوريا في دور الـ16.

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