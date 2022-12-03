هدف اليابان المثير يدفع “فيفا” لإصدار بياناً وحسم الجدل



حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول هدف المنتخب الياباني ضد إسبانيا ضمن دور المجموعات في نهائيات كاس العالم في قطر 2022.

وذكر بيان ل‍فيفا عبر تويتر: “تم فحص الهدف الثاني لليابان ضد إسبانيا عبر تقنية الفيديو المساعد، لتحديد ما إذا كانت الكرة خرجت من الملعب”.

وأضاف: “حكام الفيديو استخدموا صور كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة لا تزال على الخط جزئيا أم لا”.

واختتم البيان: “قد تعرض الكاميرات الأخرى صورا مضللة، لكن وفقا للأدلة المتاحة، لم تكن الكرة بأكملها خارج الملعب”.

وأثار الهدف الثاني للكمبيوتر الياباني، الكثير من علامات الاستفهام؛ حول ما ان كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى قبل أن يمررها المهاجم الياباني لزميله ليهز شباك الحارس أوناي سيمون.

وانتهت مباراة الفريقين بانتصار اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

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