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الأنبار تصدر توضيحاً بشأن تمليك الأراضي الزراعية وتعلن حاجتها للجهد الخدمي


أصدر قائممقام قضاء الرمادي أبراهيم العوسج، اليوم الأحد، توضيحاً بشان تمليك الأراضي الزراعية في المحافظة، فيما أكد حاجة المدينة إلى الجهد الحكومي.
وقال العوسج، إن “التعليمات الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية لم تصل إلى الآن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والآليات الخاصة بها، وكذلك لم تصل التعليمات من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة لوجود إشكالية في مصادقة التصاميم وتغيير الاستعمالات”.
وأضاف، أن “تمليك الأراضي الزراعية يحتاج إلى موافقة وتدخل من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة”، مؤكداً أن “الدوائر المختصة في المحافظة مستعدة للمباشرة بالقرار حال وصول التعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وفي سياق آخر، أوضح العوسج أن “مدينة الرمادي تحتاج الى جهد هندسي في مجالات عدة وخصوصا المجاري والخدمات البلدية والكهرباء وكذلك الى آليات ودعم خاصة مع بداية فصل الشتاء”.
وتابع، أن “هناك مشاكل كبيرة مازالت عالقة حتى الآن، ونحتاج إلى الجهد في مجالات عدة”.انتهى29/ح

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