البنك المركزي يحتضن اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عن عقد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة العراقية بغداد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي عمر عاصم، إن “الاجتماع سينعقد الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ووزيرة المالية طيف سامي وفريق بعثة صندوق النقد الدولي مع دعوة ممثلي الوزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة في الاجتماع”، مبيناً أن “الاجتماع في يومه الأول سيتمحور حول تحديات السياسات الرئيسية”.

وأضاف عاصم، أنه “على هامش الزيارة ستعقد البعثة اجتماعها في اليوم الثاني مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة (vitas) وكادر من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي”.

وأكد، أن “اجتماع البعثة مع البنك المركزي العراقي يهدف إلى تطوير العمل بالقطاع المصرفي في العراق خصوصاً انه اكتسب الثقة الدولية وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي”.انتهى29/ح

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