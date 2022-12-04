جماهير المغرب تتلقى خبراً ساراً قبيل المباراة أمام اسبانيا



المصدر:

وكالات

تلقت الجماهير المغربية، اليوم الاحد، خبراً سعيداً، قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، بعد غد الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال اتحاد الكرة المغربي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “بعد مجهودات كبيرة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص 5000 تذكرة إضافية لجمهور المغرب في مباراة إسبانيا”.

وأضاف: “التذاكر مخصصة للجماهير المغربية، ووضعت في الموقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي”.

وكانت أزمة التذاكر قد أرخت بظلالها على الجماهير المغربية التي تنقلت ل‍قطر، حيث فوجئت بنفاد التذاكر، وكذا ارتفاع كبير في أسعار “السوق السوداء”.

ويعول منتخب الأسود كثيرا على الجمهور المغربي والعربي، في مباراة إسبانيا، من أجل استكمال المشوار.

وتألق المغرب في دور المجموعات، إذ تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا.

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