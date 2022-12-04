رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على منع “استنساخ حزب الله” في العراق وسوريا واليمن

جيروزاليم بوست: إسرائيل كانت تنفذ استراتيجية “الحرب بين الحربين” بشكل رئيسي من خلال سلسلة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية

كشف صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تقريرا لما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حول منع تشكيل “حزب الله ” جديد في سوريا والعراق واليمن.

وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن عملية تقوم إسرائيل بتنفيذها حاليا في العراق وسوريا باسم “حرب بين حربين”، وتهدف من خلالها إلى “منع تدشين حزب الله آخر في العراق وسوريا”.

وتضمنت المعلومات أيضا حديثاً عن قيام إسرائيل بـ”ضربات” ضد “أهداف إيرانية”، في كل من العراق وسوريا، مؤكدة أن نفوذ إيران وصل إلى قاعدة الامام علي العسكرية القريبة من البوكمال في سوريا، والتي وصفتها بأنها “مقر عمليات للفصائل الإيرانية” في المنطقة.

وتابعت الوكالة عبر تقريرها أن “حزب الله تضاعفت قوته عما كان عليه بين عامي 1999 و2005، حيث أصبح الآن مسيطرا بالكامل على لبنان سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي لا يمكن أن تسمح إسرائيل بتكراره في باقي بلدان المنطقة”، على حد تعبيرها.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن كوخافي، أنه “خلال السنوات الماضية، نجح حزب الله في الحصول على خبرات واسعة وطور أسلحته والمعدات خصوصا في سوريا، والعراق، واليمن”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة الى أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل تتضمن أنشطة في العراق، وسوريا، واليمن، ومناطق أخرى تنشط داخلها الفصائل التي وصفتها بـ”التابعة لإيران”. فإسرائيل تحاول جاهدة منع إيران من الاستحواذ على جزء من سوريا.

وأكدت أن الهدف النهائي للمبادرة والعمليات المرتبطة بها سيكون “منع استنساخ حزب الله”، على حد قولها.

الحرب بين الحربين

وقالت الصحيفة: “بحلول هذا الوقت، كانت إسرائيل تنفذ استراتيجية “الحرب بين الحربين” بشكل رئيسي من خلال سلسلة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، مما أضر بقدرة إيران على التأثير في المنطقة”، مشيرة إلى أن طهران سعت إلى نقل الطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية إلى سوريا، أقامت أيضا مستودعات في المطارات حيث تنقل الذخائر، كما شيدت قاعدة تسمى الإمام علي على الحدود مع العراق بالقرب من البوكمال.

وأردفت بالقول: “إن المسار العام لحملة “الحرب بين الحربين” والمحاولة الواضحة لمنع ظهور “حزب الله 2” غير واضحة”، مضيفة أن لإيران وكلاء في سوريا ونفوذ وأقامت قواعد تمكنها من نقل الأسلحة إلى سوريا، كما أنها تستغل العراق للغرض نفسه.

وأشارت إلى أن إيران تهدد إسرائيل مباشرة بطائرات بدون طيار، حيث أسقط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة طائرات إيرانية مسيرة كانت متجهة إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، كما استهدفا القوات الأمريكية في الشرق.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن “هذا يعني أن الحملة لمنع “حزب الله 2” تواجه معركة شاقة، مؤكدة في السياق أن إيران ستواصل تحريك القوات إلى سوريا.

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