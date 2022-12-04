رئيس الجمهورية يؤكد على حل قضية العشوائيات



شدد رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة حل قضية العشوائيات وتوفير مجمعات سكنية نظامية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن رشيد “استقبل في قصر بغداد، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي؛ لبحث مجمل الأوضاع العامة سيما ما يتعلق باحتياجات المواطنين”.

وأكد الرئيس، وفق البيان، “ضرورة تعزيز البنى التحتية بكل المجالات وبما يلبي احتياجات المجتمع، مشيراً إلى قضية العشوائيات والسبل المناسبة لحلها، مشدداً على حق كل مواطن أن يكون لديه سكن لائق، من خلال توفير مجمعات سكنية نظامية”.

وأوضح رئيس الجمهورية “أهمية عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مجال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية واللوجستية الضرورية وتنسيق المشورة حول سياسة الدولة وتوفير الدعم اللازم للحكومة لتنفيذ برنامجها الخدمي فضلاً عن استيعاب طلبات المواطنين وشكاواهم وإيصالها إلى الجهات المختصة في الوزارات كافة ومتابعتها”.

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