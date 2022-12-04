سجن أستاذ علم النفس بتهمة إغتصاب أبنته في السويد

إيهاب مقبل

حكمت محكمة مدينة لوند جنوب السويد في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، على أستاذ علم النفس السويدي والموظف الحكومي السابق في جامعة لوند «كينّيث بو هولمكفيست»، بالسجن لمدة ثمانية سنوات ودفع غرامة قدرها نحو 850 ألف كرون سويدي/ 82 ألف دولار أمريكي، وذلك بتهمة الإساءة للأطفال.

ووجهت المحكمة لهولمكفيست، والبالغ من العمر 58 عامًا، العديد من الاتهامات، منها إغتصاب أبنته 19 مرة بظروف خطيرة.

وكانت الأبنة قدْ أبلغت الشرطة عن والدها في العام 2021، وذلك لإرتكابه العديد من الجرائم بحقها منذ أكثر من عقد.

يقال إن هولمكفيست قطع مهبل أبنته لـ«توسيعه» قبل أن يغتصبها. كما يقال إنه تلاعب بابنته لعدة سنوات لجعلها تعتقد أن الإساءة غير مستهجنة.

وعثرت الشرطة السويدية خلال التحقيقات على مذكرات ودفاتر كتب تعود لهولمكفيست، وقدْ كتبَ فيها عن تخيلاته، وأيضًا حول ما أخضع ابنته له.

المصادر:

أستاذ علم النفس السويدي كينّيث بو هولمكفيست

https://g.top4top.io/p_2528k39pd1.jpg

https://www.nyatider.nu/pedofilen-klippte-i-dotterns-vagina-med-sax-for-att-kunna-valdta/

https://www.sydsvenskan.se/2022-11-30/58-arig-lundabo-doms-for-valdtakt-mot-barn

انتهى

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