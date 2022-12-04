شموخ وعزيمة لا تلين رغم الألم..

ماجدات فلسطين خلف قضبان السجون الأسيرة/ رغد الفني

بقلم:- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر,

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة,

والأسيرة رغد الفني أبنة الأربعة والعشرين ربيعاً وهي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً من تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن “الدامون” والأسيرة “الفني” واحدة من بين 32 أسيرة فلسطينية، يقبعن في سجن الدامون، بظروف اعتقاليه قاسية ومأساوية للغابة.

الأسيرة:- رغد الفني

تاريخ الميلاد:-1998م

مكان الاقامة :- محافظة طولكرم

الحالة الاجتماعية :- عزباء

مكان الاعتقال :- سجن الدامون

تاريخ الاعتقال :- 2022/10/28

التهمة الموجة اليها:- دون تهمة

الحالة القانونية :- 6 أشهر إداري

إجراء تعسفي وظالم :- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة رغد من حرمانها من زيارة ذويها ” منذ ان تعرضت ا للاعتقال بحجة “المنع الأمني”

اعتقال الأسيرة :- رغد الفني

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسيرة رغد الفني عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتاريخ 2022/10/28,عندما كانت تستقل سيارة “فورد عمومية” وإذا بحاجز طيار وضعة جيش الاحتلال للتفتيش على مفرق صرة بالقرب من مدينة نابلس وحينها أوقف جنود الاحتلال السيارة وطلبوا الهويات وقاموا بأخذ هوية الفني وأمروها بالنزول من السيارة، وقاموا بتعصيب عيناها وتقييد يداها ومن ثم نقلها بجيب عسكري إلى معسكر قريب،

بقيت الأسيرة رغد الفني لساعات طويلة وخلال تواجدها بالمعسكر لم تسلم من الشتم بأقذر المسبات وتعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل الجنود لصهاينة ، وبعدها نُقلت إلى معبار “الشارون”، حيث جرى زجها بالزنازين المليئة بالحشرات والبق والرطوبة الشديدة، كما حُرمت خلال تواجدها بالشارون من أبسط حقوقها وحاجياتها الأساسية كالملابس ومواد التنظيف وغيرها. تم اخراجها من معبار “الشارون لـ “عوفر” حوالي الساعة الثالثة صباحاً وأبقوها بالبوسطة وهي مقيدة الأيدي والأرجل لغاية الساعة الثامنة صباحاً،

وبعدها نقلونها لزنزانة التوقيف بسجن “عوفر” وهي عبارة عن غرفة ضيقة، عتمة لا يوجد بها شيء سوى مقعد من الباطون، أبقوها فيها بضع ساعات ومن ثم نقلوها لمركز استجواب هناك، ووجه محققو الاحتلال عدة تُهم بحقها، وأخبرونها أنه يوجد ملف سري ضدها ، وبعدها أعادوها لزنزانة “عوفر” ولاحقاً لمعبار سجن “الشارون”، بقيت فيه 10أيام، وكانوا ينقلوها خلالها للمحاكم “بالبوسطة”

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة رغد الفني يوم الاثنين الموافق 6/11/2022 للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور دون تهمة ونُقلت حينها لمعبار “الجلمة” بقيت فيه لبضع من الوقت ومن ثم جرى اقتيادها لمعتقل “الدامون” ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات تحت مقصلة الاعتقال الإداري إلي ثلاثة وهن: بشرى الطويل، شروق البدن، ورغد الفني

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط