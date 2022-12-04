قائد ‹قسد› يرحب بالمواقف الرافضة للتهديدات التركية: نتمنى أن تترجم إلى خطوات عملية



رحّب قائد قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› مظلوم عبدي، اليوم الأحد، بالمواقف الدولية تجاه التهديدات التركية، فيما دعا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية، وإنهاء الهجمات وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية والقضية الكوردية.

وجاء حديث قائد ‹قسد› إشارةً إلى المواقف الدولية التي أبدت رفضها لعملية عسكرية برية هددت أنقرة بشنها على ضد ‹قسد› في شمال سوريا.

وقال عبدي في تغريدة : إن «المواقف الدولية الرافضة للعملية التركية في المجلس الأمن الدولي محل ترحيب كبير».

كما عبر عبدي عن اعتزازه بالشراكة الدولية في ترسيخ الاستقرار بمناطق شمال وشرق سوريا، وقال: «نتمنى أن تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات الجيش التركي وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية والقضية الكوردية».

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